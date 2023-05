Napoli, nessun passo falso della Lazio. Adesso manca un punto per la festa Scudetto

Dopo aver pareggiato in casa contro la Salernitana, il Napoli avrebbe potuto vincere, aritmeticamente, lo Scudetto in caso di sconfitta della Lazio. Ma gli uomini di Sarri hanno chiuso il discorso Sassuolo, calando un 2-0 all’Olimpico con le firme di Felipe Anderson e Basic. Dunque, l’ipotetica festa Scudetto è rimandata a stasera, quando gli uomini di Spalletti scenderanno in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese, alle 20:45. Il destino è nelle mani degli Azzurri: adesso servirà un solo punto per dar via alla festa del terzo Scudetto, un traguardo che manca da 33 anni.

Foto: Instagram Rrahmani