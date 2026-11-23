Napoli, Neres torna in gruppo alla vigilia del Manchester City

23/11/2026 | 13:03:33

Gli azzurri hanno svolto l’ultima seduta al SSC Napoli Training Center prima della sfida contro la squadra di Enzo Maresca. Neres ha lavorato per tutta la sessione con i compagni, mentre per Antonio Vergara gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. L’attaccante ha già iniziato il percorso riabilitativo, come si legge dal comunicato del club: “Meno uno a Manchester City-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Enzo Maresca. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Neres ha svolto l’intera sessione con la squadra. Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Foto: x Napoli