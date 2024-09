Grande traguardo per Alessandro Buongiorno. Come riportato dal profilo ufficiale di X della Lega Serie A, il difensore del Napoli non subisce un dribbling dallo scorso febbraio. Di seguito il tweet: “Alessandro Buongiorno non ha subito alcun dribbling con la maglia di una squadra di club tra tutte le competizione per 1513 minuti consecutivi”.

Foto: Instagram Napoli