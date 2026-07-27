Napoli, Milinkovic-Savic torna in gruppo. Il report

27/07/2026 | 12:47:54

Buone notizie dall’infermeria per Allegri: Vanja Milinkovic-Savic ha lavorato regolarmente insieme ai compagni, prendendo parte all’intera seduta in gruppo. Un segnale positivo in vista del prosieguo della preparazione estiva. Il report del Napoli: “Dopo l’amichevole contro la Carrarese, gli azzurri hanno svolto l’ultima seduta di allenamento alla SKI.IT Arena di Dimaro. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro aerobico in campo.Vanja Milinkovic-Savic si è allenato in gruppo” ha scritto il club campano intervenendo sul sito ufficiale.

foto x napoli