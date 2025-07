Napoli, Milinkovic-Savic è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

26/07/2025 | 10:35:48

Vanja Milinković-Savić è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli. Lo avevamo anticipato ieri sera. Il portiere, in arrivo dal Torino, si sottoporrà ai controlli di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club partenopeo. Una nostra esclusiva da settimane, precisamente dalla svolta del 12 luglio, con il Napoli che verserà 21,5mln di euro.

Si tratta del sesto innesto del club Campione d’Italia che si vuole rinforzare in vista anche del ritorno in Champions League.