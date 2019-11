Napoli, Milik lascia il ritiro della Polonia: ecco il motivo

Arek Milik torna a Napoli. Ad annunciarlo è l’addetto stampa della Polonia Jakub Kwiatkowski su Twitter. “Arek Milik lascia il gruppo della squadra nazionale. Milik è arrivato al gruppo con una rinnovata lesione muscolare addominale. Dopo la diagnosi e la consultazione con lo staff medico Jacek Jaroszewski e la terapia iniziale, è stato deciso di non correre rischi inutili sull’approfondimento degli infortuni durante potenziali presenze in partite con Israele e Slovenia. Il giocatore ritorna in Italia, dove su richiesta del club subirà un’ulteriore riabilitazione”.

1/2 Arek Milik opuszcza zgrupowanie reprezentacji.Milik przyjechał na zgrupowanie z odnowionym urazem mięśni brzucha.Po wykonanej diagnostyce i konsultacji z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim oraz podjętej wstępnej terapii postanowiono nie podejmować zbędnego ryzyka pogłębienia — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) November 13, 2019

Foto: Twitter ufficiale Napoli