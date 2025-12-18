Napoli-Milan: le ultimissime sulle formazioni di stasera

18/12/2025 | 14:00:53

Il Napoli e il Milan si sfidano alle 20 a Riad nella semifinale di Supercoppa italiana, la squadra di Antonio Conte si sta preparando per schierare in Arabia il 3-4-2-1, con Lobotka pronto al ritorno in campo e Spinazzola dal 1′ minuto. Sono due invece le importanti novità sponda Milan, infatti si fa sempre più concreta la possibile partenza tra i titolari di Jashari e Estupinan, che lascerebbero così riposare in panchina Modric e Bartesaghi.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund.

All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic.

All. Allegri

Foto: Instagram Serie A