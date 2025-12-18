Napoli-Milan, le curiosità: 175 precedenti tra le due squadre

18/12/2025 | 10:58:21

Alle 20 il match di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 175 gli incontri tra le due formazioni: 53 vittorie azzurre, 54 pareggi e 68 vittorie rossonere.

-Quella del Napoli sarà la sesta partecipazione alla competizione, gli azzurri hanno vinto la Supercoppa 2 volte nella loro storia.

-Quella del Milan sarà invece la quattordicesima partecipazione, i rossoneri hanno vinto la competizione 8 volte nella loro storia.

-Tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono 10 i precedenti: 5 vittorie per l’azzurro, 2 pareggi e 3 vittorie per il mister rossonero.

Foto: logo Supercoppa italiana