Napoli-Milan: Ibrahimovic costretto a uscire per un problema muscolare

E’ finita in anticipo Napoli-Milan per Zlatan Ibrahimovic, l’autore della doppietta che sta decidendo la gara ha dovuto lasciare il terreno di gioco a una decina di minuti dal termine per un problema di natura muscolare, probabilmente al flessore. Bonera al suo posto ha inserito Colombo.

Foto: Twitter Milan ufficiale