Napoli, “meno 18” e “meno 12”: sono numeri da brividi e che fanno riflettere

Al Napoli resta l’Europa League da onorare fino in fondo e possibilmente da vincere. In questo modo si salverebbe una stagione che, ormai a metà marzo, ha numeri da brividi. Rispetto ai 69 punti della scorsa stagione dopo la 27esima giornata, il Napoli ad oggi ne ha collazioni 57, un “meno 12” che già porta a fare non poche riflessioni. Ma quello che balza all’occhio è il “meno 18” nei riguardi della Juve, l’anno scorso – sempre dopo la giornata numero 27 – gli azzurri avevano perso la leadership e inseguivano a sole due lunghezze dopo essere stati a lungo in testa. Il Napoli paga tante, troppe, cose a partire da investimenti che ha voluto rinviare. E il contributo dello stesso Ancelotti, un vincente per natura, è stato inferiore alle attese e non può essere mascherato o confuso con la rotazione dell’organico. Queste sono chiacchiere che portano a nulla, rispetto a numeri inconfutabili, gli stessi che abbiamo appena elencato. Non diciamo certo che il Napoli avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma di sicuro ci saremmo aspettati 6-7-8 punti di ritardo e non i 18 attuali che rendono il campionato italiano sempre più triste. Ovviamente triste per chi è costretto a inseguire a distanze siderali.

Foto: Twitter ufficiale Napoli