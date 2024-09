Napoli, Manna: “Siamo al lavoro per il rinnovo di Kvara e Meret”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport durante il convegno “Dall’analogico al digitale. Le nuove sfide della comunicazione”. Parlando dell’allenatore Antonio Conte, ha affermato: “Conte ha grande ambizioni, ha lavorato in grandissimi club, quindi per noi è ovviamente una crescita. Lukaku? Sappiamo insieme cos’hanno fatto all’Inter. La volontà del mister è stata subito chiara e il giocatore si è integrato immediatamente con il gruppo. Ora stiamo provando a costruire qualcosa di importante”.

Sul rinnovo di Kvaratskhelia.

“Ha ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui, ma abbiamo condiviso la volontà di andare avanti insieme. Siamo al lavoro con l’entourage del giocatore per arrivare al rinnovo di contratto. Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa”.

Sul rinnovo di Meret.

“Abbiamo la volontà di continuare lui e lui ha la volontà di continuare con noi. E’ un portiere importante, mai messo in discussione da noi”.



La prossima partita sarà con la Juventus.

“Sarà una bella partita, contro una squadra attrezzata che ha fatto una campagna acquisti imponente, una squadra attrezzata per fare un ottimo percorso sia in campionato che in Champions League”.

Foto: Twitter Juventus