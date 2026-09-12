Napoli, Manna: “Abbiamo provato a prendere Gabriel Jesus, ma non abbiamo liberato spazio in rosa”

12/09/2026 | 16:01:40

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss svelando un retroscena su Gabriel Jesus, seguito nelle ultime settimane di mercato prima che il brasiliano firmasse per il Barcellona: “Abbiamo provato a prendere Gabriel Jesus, ma non siamo riusciti a liberare spazio in rosa. Nessun rimpianto, non bisogna mai averne. Rinforzi? Ci faremo trovare pronti per gennaio…”.

Foto: X Barcellona