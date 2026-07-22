Napoli, male la prima amichevole estiva: vince 3-1 l’Arezzo

22/07/2026 | 19:51:53

Si conclude negativamente il primo test estivo del Napoli, che perde per 3-1 l’amichevole contro l’Arezzo. Non è la prima volta che gli azzurri iniziano negativamente la serie di amichevoli estive: esattamente un anno fa, infatti, i partenopei persero 2-0, sempre contro l’Arezzo.

Ad aprire le marcature è stato Cirri per l’Arezzo all’11’. Il raddoppio è arrivato al 56′ con Gilli, mentre l’unico gol del Napoli, che ha accorciato le distanze, è stato segnato da Politano al 61′. All’89’ Eklu segna il terzo gol dell’Arezzo con il quale ha chiuso la partita.

Foto: sito Napoli