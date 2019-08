Napoli: Malcuit a parte, si ferma per infortunio Tonelli

Il Napoli si prepara per affrontare domani l’Olympique Marsiglia in amichevole, ma deve fare i conti con un doppio forfait. Oltre a Tutino e Idasiak, infatti, la società partenopea ha fatto sapere che non partiranno per la Francia neanche Malcuit e Tonelli. Il primo oggi ha svolto solo un allenamento differenziato, mentre il secondo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro che lo ha costretto a interrompere anzitempo la seduta. Anche in ottica calciomercato, sarà importante soprattutto capire l’entità del problema occorso a Tonelli.

Foto: sito ufficiale Napoli