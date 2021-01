Napoli, magie di Zielinski. Dzeko lancia la Roma. Valanga Atalanta: 5-1

Dopo il 6-2 dell’Inter sul Crotone e in attesa del Milan che gioca alle 18.30 a Benevento, rispondono tutte le immediate inseguitrici. Vincono Roma, Napoli e Atalanta, frena la Lazio in casa del Genoa.

La Roma mantiene il terzo posto salendo a 30 punti grazie ad un gol di Dzeko nella ripresa che stende una buonissima Sampdoria, sotto la pioggia dell’Olimpico. Risponde anche il Napoli che dopo un pò di sofferenza, dilaga sul Cagliari per 4-1, grazie ad una doppietta di Zielinski, autore di due magie. A segno anche Lozano e nel finale Insigne su rigore. Il momentaneo pareggio del Cagliari era stato segnato dal solito Joao Pedro. Il Napoli sale al quarto posto a 28 punti.

Dilaga anche l’Atalanta che annienta 5-1 il Sassuolo in uno scontro diretto da zona Europea. I bergaaschi si sono imposti per 5-1. A segno Zapata (doppietta), Pessina, Gosens e Muriel. Per gli emiliani, rete della bandiera di Chiriches. I bergamaschi salgono a 25 punti.

Infine, frena la Lazio, che si ferma 1-1 in casa del Genoa. Ad un rigore di Immobile ha risposto nella ripresa ancora Destro.

