Napoli macchina da gol. A segno da 21 partite consecutive

Il Napoli non si ferma più neanche in termini di gol. Secondo Opta, la squadra di Gattuso va a segno da 21 gare consecutive eguagliando la striscia fatta nel 1930. E’ la terza volta che il Napoli riesce in un’impresa del genere, nel 1975 segnò per 24 partite consecutive, record che può raggiungere e addirittura superare considerando che mancano 5 partite alla conclusione del campionato. Specialmente da quando Gattuso ha ritrovato tutti i suoi uomini in attacco segna anche di più.

21 – Il #Napoli ha trovato il gol per 21 partite consecutive di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo una striscia di 21 nel 1930 e una di 24 nel 1975. Propulsione.#TorinoNapoli pic.twitter.com/9wjSCM2X0R — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 26, 2021

Foto: Twitter Napoli