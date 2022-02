Napoli, lussazione della spalla destra per Lozano. Il comunicato

Nuovo stop per Hirving Lozano con il Messico. A proposito delle sue condizioni ha emanato un comunicato il Napoli: “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatoreHirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”.

FOTO: Twitter Napoli