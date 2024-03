Napoli, l’urlo del Maradona: “No al razzismo”

Poco prima della gara contro l‘Atalanta, come annunciato, allo stadio Maradona c’è stato un piccolo evento per urlare ancora una volta il No al Razzismo, in particolare dopo la recente vicenda che ha visto coinvolto Juan Jesus e Acerbi.

Prima del match, l’attore napoletano, Marco D’Amore ha letto il seguente testo: “Queste sono parole che vengono da lontano e recitano così. Troppo hanno visto i nostri occhi, troppo hanno udito le nostre orecchie, troppo hanno taciuto le nostre lacrime. Ma non è questo il tempo dell’indifferenza, della non curanza. Napoli, fai sentire la tua voce, senza vergogna e senza paura. Diciamo insieme ‘No al razzismo'”.

A quel punto è stato chiesto a tutto lo stadio di urlare “No al razzismo”, con il pubblico campano che ha accolto a gran voce l’invito.

Foto: sito Napoli