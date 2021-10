Napoli, lunedì libero. Domani riprendono gli allenamenti in vista del Torino

Ecco l’aggiornamento odierno comparso sul sito ufficiale dell’SSC Napoli:

“Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli riprenderà domani nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18)”.