Napoli, l’ultima vittoria a Cremona risale al 21 maggio 1950

La capolista Napoli fa visita alla neopromossa Cremonese in un testacoda che sulla carta sembrerebbe con l’epilogo già scritto, anche se il pallone è abituato a riservare sorprese. Le due formazioni, in ogni caso, si ritrovano una di fronte all’altra dopo tantissimo tempo, tanto che l’ultima vittoria partenopea risale a più di 72 anni fa. Era infatti il 21 maggio 1950 e gli azzurri si imposero per 3-1 in un match di Serie B.

Foto: instagram Rrahmani