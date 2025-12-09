Napoli, Lukaku torna in gruppo e viene inserito in lista Champions al posto di De Bruyne

09/12/2025 | 22:50:21

Un belga per un belga in casa Napoli. Romelu Lukaku è stato reinserito dal club campano nella lista UEFA per la Champions League. Il belga è infatti tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo dopo il brutto infortunio che lo aveva costretto ai box il 14 agosto. Da quel giorno sono passati quasi 4 mesi e adesso è arrivato il momento per il belga di mettersi a disposizione del tecnico con cui ha da sempre un rapporto speciale. Nel frattempo è stato aggiunto al posto del lungodegente Kevin De Bruyne.

Foto: sito Napoli