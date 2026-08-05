Napoli, Lukaku non si aggregherà alla squadra in ritiro: “Godrà di alcuni giorni di permesso”
05/08/2026 | 11:29:43
Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più lontano da Napoli. La società partenopea, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che Big Rom, atteso quest’oggi al ritiro di Castel Di Sangro insieme a Kevin De Bruyne, non presenzierà insieme alla squadra.
Ecco la nota del Napoli: “Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra”.
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