Napoli, Lukaku non è a Castel Volturno. Si attendono le decisioni del club

31/03/2026 | 11:15:12

Giornata importante in casa Napoli, perchè è quella decisiva per le sorti di Romelu Lukaku. Il giocatore non è al Training Center a Castel Volturno, dove in mattinata è prevista la ripresa della preparazione agli ordini di Conte. Oggi doppia seduta per la squadra azzurra ma Lukaku non c’è, non è arrivato, a differenza di tutti gli altri giocatori, nazionali esclusi. Quindi, ora, attesa per capire quelle che saranno le conseguenze della sua decisione. Il Napoli aveva dato un ultimatum al giocatore di presentarsi entro la ripresa degli allenamenti, ovvero oggi. Ma il belga non c’è. Vedremo se verrà messo fuori rosa o se il Napoli e gli intermediari troveranno una soluzione.

Foto: sito Napoli