Napoli, Lukaku lascia il ritiro del Belgio per proseguire gli allenamenti con Conte

24/03/2026 | 18:05:19

Romelu Lukaku ha deciso di lasciare il ritiro della Nazionale del Belgio. L’attaccante del Napoli ha preferito tornare in Campania per allenarsi con il Napoli agli ordini di Conte e ritrovare la forma ottimale. Con il Belgio già qualificato ai Mondiali e impegnato in due amichevoli, la Federazione non ha opposto resistenza alla richiesta.

La nota ufficiale: “Romelu Lukaku ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura il meglio”, si legge nella nota ufficiale.

Foto: X Nations League