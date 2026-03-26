Napoli, Lukaku lascia il ritiro del Belgio ma non torna a Castel Volturno

26/03/2026 | 12:50:21

Romelu Lukaku, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale belga, non è rientrato a Castel Volturno per gli allenamenti come previsto dal Napoli. Il calciatore ha comunicato al club di voler rimanere in Belgio, evitando così di allenarsi anche in ottica Mondiale, per non sforzare troppo il fisico. Questo comportamento ha ovviamente irritato il Napoli, che aveva concordato proprio con la Nazionale belga un piano di recupero per il giocatore.

Il caso resta per ora aperto, con il Napoli che continua a invitare il belga a presentarsi.

Foto: Instagram serie a