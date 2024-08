Lukaku a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli. Tifosi in delirio. Il video

Romelu Lukaku questa mattina è atterrato a Ciampino, pronto per la sua nuova avventura con la maglia del Napoli. Pochi minuti fa è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il club partenopeo, prima di firmare il contratto che lo legherà al club di De Laurentiis. Ad accoglierlo molti tifosi in delirio, felici e pronti ad esultare insieme al loro nuovo attaccante.