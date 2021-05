Napoli, Lobotka out 2 settimane

Con un post sul sito ufficiale, il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno.

Questo quanto si legge:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A. Dopo la notizia dell’infortunio di Koulibaly, si cerca di recuperare gli azzurri in infermeria. Ospina ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2, mentre riposo per il mediano azzurro Lobotka, che ieri si è sottoposto ad intervento di tonsillectomia. Il centrocampista azzurro riprenderà il lavoro tra due settimane. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con 2 gruppi che hanno svolto torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Foto: Twitter uff. Napoli