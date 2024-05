Napoli, lo striscione dei tifosi: “Vada altrove chi non ha lottato per la maglia”

Stagione fallimentare per il Napoli campione d’Italia in carica, che ha fallito qualsiasi obiettivo da mesi e che può chiudere con un mesto posizionamento a metà classifica.

Ultima al Maradona per gli azzurri, con il tifo organizzato che non sta cantando ma che ha lasciato uno striscione significativo che recita: “Di questa stagione fallimentare l’unica a salvarsi è la maglia vada altrove chi per lei non ha dato battaglia”.

Foto: twitter Napoli