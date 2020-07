Napoli, Llorente rientrato in gruppo. Il comunicato

Dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo, il Napoli in mattinata ha ripreso ad allenarsi in vista della gara di martedì sera contro l’Inter. “Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra – scrive il Napoli in una nota – gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito seguita da serie di allunghi. Llorente è rientrato in gruppo – conclude il comunicato del club azzurro”.

Foto: sito ufficiale Napoli