Napoli, Llorente ed Elmas tornano in gruppo. Bakayoko ha ancora febbre

Il Napoli si è ritrovato stamattina al Training Center di Castel Volturno, ancora senza nazionali che si aggregheranno da domani pomeriggio.

Gli azzurri stanno lavorando in vista della gara di domenica 22 novembre con la sfida al Milan al San Paolo. Gattuso certamente dovrà fare a meno di Hysaj, risultato positivo al tampone per Covid. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto esercitazioni di passing drill e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con seduta tattica. Elmas e Llorente hanno svolto l’intera sessione in gruppo, mentre non ci sono novità per Bakayoko, ancora isolato per la febbre riscontrata ieri e in attesa dell’esito del tampone per sapere se si tratta di Covid o di influenza stagionale.