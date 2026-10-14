Napoli, l’infermeria si svuota: Olivera, Anguissa e Alisson Santos si sono allenati in gruppo. Il comunicato

14/10/2026 | 16:29:47

Arrivano buone notizie da Castel Volturno. Il Napoli ha riaccolto in gruppo Mathias Olivera, Frank Zambo Anguissa e Alisson Santos dopo gli infortuni che li hanno tenuti fuori dai giochi nelle ultime settimane. Il comunicato degli azzurri: “Dopo il match di Champions League gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15:00 contro il Venezia. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico. Il resto del gruppo è stato impegnato in attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina.

Alisson, Anguissa e Olivera si sono allenati con il gruppo”.

Foto: Instagram Napoli