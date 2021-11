Napoli, l’Europa League si complica: lo Spartak si impone per 2-1, non basta il guizzo di Elmas

Il Napoli perde 2-1 in casa dello Spartak Mosca e dovrà giocarsi il passaggio del turno all’ultima giornata della fase a gironi contro il Leicester. La gara si sblocca dopo appena un minuto: ingenuità di Lobotka che atterra Promes in area, dal dischetto Sobolev non sbaglia e firma l’1-0. Il gol del raddoppio arriva al minuto 28 ancora con l’attaccante russo, bravo a staccare di testa su assist dell’ex interista Moses. Nella ripresa il Napoli prova a reagire e riapre la gara al 64′: scavetto perfetto di Petagna, palla sulla testa di Elmas che insacca in rete. Il gol del centrocampista albanese non è servito però ai partenopei per ristabilire la parità. Dopo cinque minuti di recupero a Mosca trionfa lo Spartak.

FOTO: Instagram Spartak Mosca