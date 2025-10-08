Napoli, l’esito degli esami di Lobotka e Politano. C’è lesione per entrambi

08/10/2025 | 17:42:05

Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico.

Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa.

Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro.

Foto: sito Napoli