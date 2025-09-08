Napoli, lesione per Rrahmani: a rischio il match contro il City

08/09/2025 | 17:33:24

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noto il report medico relativo ad Amir Rrahmani. La nota del club: “Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo”. In dubbio la sua presenza per le prossime gare del Napoli, tra cui il match di Champions League contro il Manchester City.

Foto: Instagram Rrahmani