Napoli, lesione di alto grado al bicipite femorale destro per Rrahmani. Stop lungo

17/02/2026 | 18:00:49

Un’altra pesantissima tegola per il Napoli, che perde anche Amir Rrahmani per lungo tempo (quasi a fine stagione). Il club azzurro ha reso noto il bollettino medico del difensore kosovaro attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito che parla di lesione di alto grado al bicipite femorale destro.

La nota: “In seguito all’infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

Foto: sito Napoli