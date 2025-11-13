Napoli, lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Anguissa. Lungo stop

13/11/2025 | 15:17:17

Bruttissime notizie in casa Napoli. Io club campione d’Italia ha diramato il bollettino ufficiale con l’esito degli esami a cui si è sottoposto Frank Zambo Anguissa. Per il centrocampista lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Stop di diverse settimane, probabilmente 2025 finito per lui.

La nota del club: “Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Foto: sito Napoli