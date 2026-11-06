Napoli, lesione dell’adduttore per Di Lorenzo. Il report

06/11/2026 | 17:21:55

Il Napoli continua a perdere pezzi. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha riportato una lesione all’adduttore, come si legge nel comunicato: “Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. D’altro canto, è tornato ad allenarsi con la squadra Olivera.

Foto: Instagram Napoli