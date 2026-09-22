Napoli: lesione all’adduttore della coscia destra per Anguissa. Il comunicato

22/09/2026 | 16:17:54

Frank Anguissa, appena rientrato da un infortunio, ha subito una ricaduta nel corso dei minuti finali di Fiorentina-Napoli di domenica. Ecco il comunicato degli Azzurri in merito alle condizioni del camerunense: “Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Foto: X Napoli