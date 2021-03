Napoli, l’entourage di Lozano: “Con il Milan ci sarà. Hirving si sente napoletano, Napoli è il suo mondo”

Si fa sempre più vicino, in casa Napoli, il rientro di Hirving Lozano, ai box per infortunio da quasi un mese. Come affermato da Rodrigo Obregon, suocero e membro dell’entourage che cura gli affari extra campo del messicano, nell’intervista rilasciata a Minutidirecupero.it, l’attaccante azzurro potrebbe tornare in campo già dalla sfida con il Milan: “Si, e credo potrà anche giocare qualche minuto. So che è molto entusiasta di questo ritorno in campo, tuttavia per il tipo di infortunio che ha avuto il suo rientro dev’essere graduale. A Milano non lo vedremo di certo in campo per 90 minuti, ma credo che gli verrà concesso uno spezzone di gara in cui tornare a prendere confidenza con il campo”.

Sul futuro dell’ex Psv: “I confini del mondo oggi per Hirving sono circoscritti esclusivamente al territorio di Napoli e provincia. Lui e la sua famiglia si sentono napoletani, sono napoletani, e non c’è niente che lo farebbe felice quanto restare in azzurro e continuare a dare soddisfazioni ai tifosi giocando e rendendo con questa voglia e questo entusiasmo“.

Foto: twitter Champinos League