Napoli lento e impreciso: il Lecce è avanti 1-0 al Maradona al 45′ (Siebert)

14/03/2026 | 18:48:37

Il Napoli è sotto 1-0 al 45′ della sfida contro il Lecce al Maradona. Brutto primo tempo dei campioni d’Italia, bene i salentini.

Lecce subito in vantaggio al 3′. Dal secondo calcio d’angolo in pochi minuti, battuto da Gallo, Siebert salta più in alto di tutti e di testa infila Meret.

Lecce che ha diverse chanche anche per raddoppiare, un alto colpo di testa da corner spaventa il Maradona. Nel finale, Stulic calcia da fuori, Meret salva. Politano nell’ultima azione, spaventa Falcone. Bel Lecce al Maradona, Napoli poca roba e chiamato a una reazione.

Foto: sito Lecce