Napoli, le ultime sulle condizioni di Ounas e Lobotka

Tramite i propri canali ufficiali, il Napoli ha reso noto il report odierno sulle attività e le condizioni della propria squadra, soffermandosi sugli infortunati Ounas e Lobotka. Ecco la nota del club azzurro:

“Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e successivamente lavoro atletico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Ounas. Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato”.

Foto: Instagram Lobotka