Napoli, le prime immagini della nuova maglia

Attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha presentato la nuova maglia che verrà indossata dai giocatori partenopei nel corso della prossima stagione. “Are you ready for this?” è lo slogan lanciato dal club azzurro sui propri account social per accompagnare la pubblicazione delle nuove divise.

ARE YOU READY FOR THIS?

Indossa la Kombat SSC Napoli 2020, be part of the game. #SSCNapoli #KappaSport #AreYouReadyForThis

Scoprila su:

🛒Official Web Store SSC Napoli 👉 https://t.co/VPn46YpHeM

🛍Brand Store Amazon 👉https://t.co/QN9KI8wDbb pic.twitter.com/bVb3lnEngF

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 28, 2019