Napoli, lavoro personalizzato per Osimhen. Bakayoko torna in gruppo

Come si legge sul sito ufficiale dei partenopei, arrivano buone notizie in casa Napoli in vista della gara contro il Milan in programma domenica sera al San Paolo. “Il gruppo si è allenato in palestra svolgendo esercizi di “core stability” e lavoro di rinforzo – si legge nella nota”, è rientrato in gruppo anche Bakayoko che ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Osimhen invece terapie e lavoro personalizzato in palestra e poi in campo.

Foto: sito uff Napoli