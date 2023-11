Napoli, lavoro parzialmente in gruppo per Osimhen, Zielinski e Meret

Nuovo report diramato dal Napoli dopo l’allenamento di questa mattina a Castel Volturno, con gli azzurri che continuano a preparare la sfida contro l’Atalanta in programma per sabato alle 18 al Gewiss Stadium, la prima dopo il ritorno in panchina di Walter Mazzarri. Di seguito il report: “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Meret, Zielinski e Osimhen hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e una parte in palestra”.

Foto: sito Napoli