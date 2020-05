Napoli, l’assessore allo sport annuncia: “Pensiamo alla cittadinanza onoraria per Mertens”

Non solo l’accordo per il rinnovo con il Napoli, presto potrebbe arrivare un altro importante attestato di stima per Dries Mertens. L’assessore allo sport, Ciro Borriello, ha infatti svelato una possibile iniziativa della giunta comunale del capoluogo partenopeo: “Con il Napoli si può pensare di costruire un percorso insieme per conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens. Parliamo di un ragazzo speciale, ribattezzato ‘Ciro’ dal sentimento popolare, che a fari spenti si è sempre speso per far del bene alla nostra città. Mertens ha fatto tanto dentro ma anche fuori dal campo”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League