Napoli, l’ASL mette in quarantena anche Zielinski, Lobotka e Rrahmani. Sono partiti con la squadra ma non possono giocare

Il Napoli contro la Juventus dovrà fare a meno anche di Zielinski, Lobotka e Rrahmani. Tutti e tre sono partiti con la squadra ma l’ASL Napoli 2 Nord li ha individuati come contatti stretti di persone risultate positive e dato che non hanno la terza dose dovranno stare in quarantena.

FOTO: Twitter Napoli