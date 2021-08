Napoli, l’amichevole con l’Ascoli sarà trasmessa in chiaro: ecco dove

Buone notizie per i tifosi del Napoli (e dell’Ascoli): la partita amichevole di domani tra gli azzurri guidati da Luciano Spalletti e il club bianconero sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 8 e non a pagamento come quelle precedenti. Di seguito la nota della società partenopea:

“Dopo i successi nei due test internazionale contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia, il Napoli affronterà l’Ascoli nella prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro. Il match si disputerà domenica 8 agosto allo Stadio Patini alle ore 17.30 e sarà trasmesso in chiaro e in diretta esclusiva su Canale 8 sul DDT Ch.13″.

Foto: Instagram Napoli