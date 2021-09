Napoli, la situazione in casa azzurra in vista del Cagliari

Dopo il roboante successo di Marassi contro la Sampdoria, il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno in vista della gara di domenica sera contro il Cagliari. Direttamente dal sito ufficiale del club azzurro arriva il report sull’attività dei partenopei e sulle condizioni degli infortunati. Di seguito la nota:

“Dopo il successo a Marassi contro la Sampdoria, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari allo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la sesta giornata di Serie A. Coloro che hanno giocato ieri a Genova hanno svolto lavoro di scarico mentre gli altri uomini della rosa dopo una prima fase di attivazione hanno svolto partita a tema e partita a campo ridotto. Lobotka ha fatto terapie e personalizzato in palestra. Amir Rrahmani si è sottoposto questa mattina, presso la clinica Pineta Grande, a visita neurologica e a esami diagnostici con il Dottor Bucciero che hanno dato esito negativo”.

Foto: Twitter Napoli