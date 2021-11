Napoli, la notte di Maradona: una città eternamente in amore. Il video

La E’ la notte di Diego Maradona, a poco più di un anno dalla sua prematura scomparsa. Svelata la statua in suo onore, momento emozionante e toccante di una città eternamente in amore per il suo campione che resterà indelebile nella memoria. E questo video è l’ulteriore conferma.