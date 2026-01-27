Napoli, la notte della verità. E che inciderà sul mercato

27/01/2026 | 23:35:11

Domani sarà la notte del Napoli che inevitabilmente inciderà sulle decisioni di mercato. Battere il Chelsea e andare ai playoff di Champions avrebbe un significato enorme, nel frattempo il club lavorato in modo da tenersi pronto. Per la fascia consigliamo di tenere sia Juanlu Sanchez del Siviglia che Holm del Bologna, magari in quest’ordine perché lo specialista spagnolo è stato seguito fin dalla scorsa estate. Il doppio colpo in modo da accogliere un esterno offensivo non è escluso: Sterling resta una mina vagante, per Terrier mai una trattativa, mentre su Alisson Santos lo Sporting CP aveva completamente aperto al prestito quattro o cinque giorni fa, ma adesso si è pentito e non vorrebbe procedere con la stessa formula. Lo stesso Conte ha ribadito in conferenza quanto sia importante andare avanti in Champions, la notte del Napoli sarà fondamentale per il presente e per il futuro, comprese le più immediate manovre di mercato.

Foto: sito Napoli